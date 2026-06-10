近年、国際政治や世界経済の文脈において「経済安全保障」という言葉が急速に重要性を増している。その中核的なキーワードとして浮上しているのが「デリスキング（リスク低減）」である。 関連記事：重要性が高まる経済安全保障チャイナプラスワンとは これは、特定の国や地域への過度な経済的依存を減らし、地政学的な対立や予期せぬサプライチェーンの断絶が自国の経済や国民生活に及ぼす影響を最小限に