アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」発の8人組アイドルグループCUTIE STREETが10日、東京・江東区東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL2026」に出演した。グループを代表曲する楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」や「ぷりきゅきゅ」などを披露し、かわいらしさ全開に大きく盛り上げた。カラフルなペンライトがともる会場を見渡し、増田彩乃（23）は「ACF2026、最後まで楽しんでいってください