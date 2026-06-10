◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月10日みずほペイペイ）阪神・熊谷の盗塁失敗のリクエスト判定に異議を唱えて、退場処分を受けた藤川球児監督は、直後にベンチのホワイトボードを右手で叩き、怒りを爆発させていた。