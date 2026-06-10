俳優綱啓永（27）が10日、都内で映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）の“口プレミア”に登壇した。スマートフォンよりも小さなサイズで話題となった、ホラー作家・背筋氏の人気小説が原作。心霊スポットの墓地に肝だめしに向かった大学生のうちの1人が姿を消し、真相を知った者に災いが起こる。綱は主人公・翔太（板垣李光人）の幼なじみで、一緒に肝試しに参加した竜也を演じた。「ホラー苦手なんですけど、