フリーアナウンサーの内田恭子が9日に50歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムでドレスアップしたショットを公開した。「好きな花」というシャクヤク50本の大きな花束を抱えたショットとともに、「Thank you for all the birthday wishes, messages, and love!! Love you all!!」「たくさんのお祝いやメッセージをありがとうございました！」と寄せられた祝福に感謝。「50歳になった私は、想像していた大人とは程遠いです