愛知県警本部「高値で売れる」などとうそをついて腕時計をだまし取ったとして、愛知県警中署は10日までに詐欺容疑で、住所、職業不詳の山崎大貴容疑者（29）を逮捕した。認否を明らかにしていない。関係者によると、容疑者はプロ野球中日などで活躍した山崎武司さんの息子。逮捕は9日付。逮捕容疑は2024年11月、東京都中野区の男性会社役員（65）に「腕時計を預けてもらえれば海外のオークションで高値で売却できる」などとう