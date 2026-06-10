お笑いコンビ、メッセンジャー黒田有（56）が10日、大阪市のテレビ大阪で同局のバラエティー「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分、7月4日から土曜午後7時54分＝関西ローカル）の取材会に出席した。同番組は黒田ら3人の“おっさん”が大阪の街を散歩し、おっさんのフィルターを通し大阪の街の魅力を再発見するというもの。今回は歌手の近藤真彦が出演し、弁護士の橋下徹氏との3人で天神祭を控える天満橋とディープな大阪が味わえる