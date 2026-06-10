ロシア連邦捜査委員会は９日、モスクワ近郊で同日朝、走行中の乗用車が爆発し、この車を運転していた１人が死亡したと発表した。同委員会は身元を公表していないが、複数の独立系メディアは、死亡したのがウクライナ侵略でミサイルや砲弾の供給を担当するロシア国防省幹部だと報じた。同委員会は、車両に仕掛けられた爆発物が爆発したとみて捜査している。独立系メディア「インサイダー」などによると、死亡したのは露国防省