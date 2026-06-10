8人組女性アイドルグループ、log you（ログユー）が10日、東京・渋谷のライブハウス「Spotify O−EAST」で初のワンマンライブを開催した。約800人のファンに「ろぐいん・ろぐゆー！」や26日に発売する新曲「ナツコイ」など計13曲を全力で披露してメモリアルステージを飾った。log youはアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」から生まれた3つ目のグループ。グループ名は「あなた（you）との毎日を記録（log）する」「みんなと一緒に歩