どうして？犬が水を飲まない理由 喉が渇いていない 犬が水を飲まない、その最も単純な理由は「喉が渇いていない」からです。犬は人間と異なり、喉が渇いていないときに予防で水を飲んだり、他者とのコミュニケーションの一環として水を飲んだりしません。喉が渇いたなと感じたときに初めて水を飲むのです。 一見、長時間水を飲んでいないように見えても、気温や運動量によっては食べものから摂取する水分だけで