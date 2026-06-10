犬の涙やけの主な原因は？ 犬の目元にできやすい涙やけ。赤茶色の跡に悩む飼い主さんは少なくありません。特に、白い毛の犬や長毛犬種、小型犬によく見られる傾向があり、どのようにケアすればいいのかわからないと悩む人も多いでしょう。 犬の涙やけの原因として、考えられる要因は以下の通りです。 濡れた目元で雑菌が繁殖している 目への刺激（周りの毛が瞳に入っているなど） アレルギー 鼻涙