ドワンゴとインクストゥエンターが主催するボカロ楽曲の音楽イベント『Unmute vol.1 Powered by ボカコレ』のチケット二次先行販売が、6月5日18時より開始された。あわせて追加出演者として、水野あつ、higma、平田義久の3組の参加が発表された。 本イベントは、普段は画面越しに聴かれているボカロPたちの音楽を、生の音圧で体感することをコンセプトとした音楽イベント。イベント名の「Unmute（アンミュート）