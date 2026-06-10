グランド ハイアット 東京は、ポケットモンスター誕生30周年を記念した宿泊プラン「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を、6月20日から8月26日までの期間限定で開催する。あわせて、館内レストランおよびペストリーブティックでのコラボメニューを6月20日から8月31日まで提供することが発表された。 【画像あり】ポケモンたちが出迎えるお部屋・コラボメニュー