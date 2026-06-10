スイス・インターナショナル・エアラインズは、チューリッヒ〜テルアビブ線の運航を、8月1日から再開する。1日2往復を運航する。運航上の理由によるもので、影響を受ける予約客には、無料での変更や全額払い戻しを案内する。ルフトハンザグループは、テルアビブへの乗り入れを6月から再開し、当初は便数を減らして運航する。■ダイヤLX252チューリッヒ（11：45）〜テルアビブ（17：00）LX256チューリッヒ（22：40）〜テルアビ