高山らーめん、みたらしだんご、鮎の塩焼き、飛騨牛弁当。岐阜県高山市の名物が、新宿で味わえる7日間がやってくる。6月11日から17日まで、京王百貨店新宿店7階 大催場で「信州・飛騨高山・富山 物産と観光展」が開催される。今回で7回目となる人気イベントで、出店される品々も魅力的なラインナップとなっている。飛騨高山の食をまるごと体験、日本酒のコインサーバーも飛騨高山からは10の出店者が集結。「宮川中華そば」の高山ら