1982年に放送され、きらびやかなメタル調の銀色スーツをまとった主人公のスタイリッシュなアクションで、その後の「メタルヒーローシリーズ」の原点となった特撮テレビドラマ「宇宙刑事ギャバン」。昭和の子どもたちを熱狂させたあの世界観が、当時の空気感をまといながら日常使いに便利な実用グッズへと形を変えて登場します。アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファントより、同作のカプセルトイシリーズ第2弾となる「タ