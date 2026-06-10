県内の高校生を応援しようと、広告代理店読売西部アイエスなどがオリジナルのノートを贈呈しました。 長崎玉成高校の2年生に贈られたのは、地元の学生を応援するノート『J・O・NOTE』です。 表紙には、稲佐山から見た長崎の風景が描かれています。 ノートは、県内43の高校の2年生を対象に約1万500冊配布されるということです。 ※詳しくは動画をご覧ください