All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、東京都在住68歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：みやこ年齢性別：68歳女性居住地：東京都家族構成：本人のみ住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：約520万円現預金：約1200万円リスク資産：約300万円「固定費を抑えているため、大きく赤字には