俳優で歌手の宮世琉弥さんは6月9日、自身のInstagramを更新。ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官』（テレビ朝日系）のオフショットを公開したところ、圧巻のスタイルに絶賛の声が寄せられています。【写真】圧巻スタイルを披露した宮世琉弥「ドンッ！って立っててかっこいい」宮世さんは「晴れ男」とつづり、快晴の屋上で撮影した1枚の写真を投稿。スーツ姿で撮影した全身ショットです。宮世さんのすらっと伸びた脚の長さが際立