フリーアナウンサー・内田恭子が、10日までに自身のインスタグラムを更新し、50歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「お美しいです」… 内田恭子、50歳の最新ビジュアル内田は、肩出しコーデで花束を持つ最新ビジュアルとともに「たくさんのお祝いやメッセージをありがとうございました！」と感謝。「50歳になった私は、想像していた大人とは程遠いですが、それが私なんだと思えるようになりました。そしてそんな私