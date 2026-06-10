ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）のワールドプレミアが現地時間6月9日、米ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターで開催された。おもちゃの世界に迷い込んだかのような装飾で彩られた会場には、シリーズ1作目からウッディ役を務めるトム・ハンクスやバズ・ライトイヤー役のティム・アレンらキャスト陣や、シリーズ全作品の音楽を手がけるランディ・ニューマンらが集結し、会場は