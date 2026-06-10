◇交流戦オリックス―ヤクルト（2026年6月10日京セラドーム）オリックスが5回に打者一巡の猛攻で一挙7点を奪った。初回に中川の犠飛で1点を先制こそしたが、4回までに毎回得点圏に走者を置きながらも8残塁の拙攻。重苦しい雰囲気が漂っていた。5回も無死一、二塁から杉本、来田が連続三振。それでも、8番・山中が「積極的に打ちにいった結果、いいところに飛んでくれてよかった」と左翼前へ適時打。郄橋をマウン