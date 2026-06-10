『絶望ライン工独身獄中記』を読む2025年6月にガンダムジークアクス最終回が放送され、様々な論評が巻き起こっている。月を跨いで7月。今この瞬間に同作について批評しようものなら、賛否かかわらずネットで袋叩きに遭うことは想像に難くない。「ジークアクス」は神の名だ、神の名を口にすること自体が罪である。神に背く罪人は吊るし上げられ、石を投げられ磔獄門--幾度となく取り上げてきたが令和のネットに言論の自由はない。