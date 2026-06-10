「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）阪神・藤川監督がリクエスト後の判定に抗議し退場となった。１点を追う七回、１死一塁から熊谷が盗塁を仕掛けた。二塁の判定はアウト。微妙なタイミングにすかさずベンチはリクエスト。長時間にわたり映像での検証が行われたが判定は覆らなかった。この判定に藤川監督が納得いかず、ベンチを飛び出し抗議。リクエスト判定後の異議申し立てになり、退場処分とな