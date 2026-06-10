【漫画】本編を読む私たちは愛するペットを守り抜くことができるだろうか。部屋の中にも外にも、ペットからすれば危険はたくさんある。では、魔獣や魔人の世界に迷い込んだ「ニンゲン」にとっての危険とは……？『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）は、異形の魔人が、か弱く繊細な「ニンゲン」を世話する様子を描く飼育レポートコミック。人間が“飼われる側”になるという意外な設定を通して、生き物を守ることの難しさと