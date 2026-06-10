【漫画】本編を読む人生に行き詰まってどうしようもなくなってしまったとき、話を聞いてくれる誰かがいてくれたら救いになることがある。そしてそこに美味しい料理があるとさらに心をほぐしてくれるだろう。夕鷺かのう氏による小説のコミカライズ『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話』（信豆めき：漫画、夕鷺かのう：原作/KADOKAWA）は、心の行き場を無くしてしまった女性たちに、爽やかイケメン