TBSが世間から厳しい批判にさらされたのが、TBSビデオ問題だ。当時、同局の報道番組『NEWS23』のニュースキャスターだった筑紫哲也さんは、TBSを厳しく批判した。番組の編集長を務めた金平茂紀さんの著書『筑紫哲也「NEWS23」とその時代』（朝日文庫）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／tupungato※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tupungato■在京テレビはオウム事件一色に1995年は大変な激動の年だった。戦後