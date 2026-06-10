この夏、肌見せをもっと楽しむためにケアすべきポイントって？そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、すべすべ＆つるんをめざす「保湿ケア」アイテムを3つご紹介します。ひじ、ひざ、かかとなど、見すごしていたパーツの露出も増える季節こそしっかりケアしよう♡触れたくなる...ふわもち感で沼パッと見で映えることも大事だけど、沼らせるにはもっと近づきたいと思わせる要素も欠かせない！やわらかく丸みのある