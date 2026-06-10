テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが、後輩アナとのツーショットを公開した。堂アナは１０日、自身のインスタグラムを更新。「最近の嬉しかったこと。可愛い後輩の安藤萌々＠ｍｏｍｏ＿ａｎｄｏ＿ｅｘちゃんに久しぶりに会えました」と記し、キャップかぶり、テレビとは雰囲気の違う私服姿の同局・安藤萌々アナと顔を寄せるショットをアップ。「楽しい時間はあっという間でしたが、元気と癒しをもらえた素敵なひと時でし