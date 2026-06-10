◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）３歳ダートクラシックの第２戦は１６頭（ＪＲＡ４頭、南関東９頭、他地区３頭）によって争われ、戸崎圭太騎手が騎乗する２番人気のＪＲＡ所属馬、フィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が逃げ切って、羽田盃・Ｊｐｎ１に続いて勝利し２冠を達成した。勝ちタイムは２分４秒４。ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３で重賞