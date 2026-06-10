ＴＢＳの浦野芽良（かいら）アナウンサーが、休日ショットを披露した。浦野アナは１０日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｄａｙｏｆｆ＃ｃａｎａｌｃａｆｅ＃休日」と記し、カフェで過ごすリラックスショットをアップした。この投稿には、「素敵」「可愛すぎる」「めちゃくちゃキレカワですねー」「晴天のＣＡＮＡＬＣＡＦＥ良いですね」「ほんまにすてきだね！」「カッコいいな」などのコメントが寄せられた。