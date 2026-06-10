ラグビー・リーグワン初制覇を果たし、トップリーグを含めると７季ぶりの日本一に輝いた神戸が１０日、神戸市内のクラブハウスで２０２５―２６シーズンの総括会見を開き、今季限りで退任するデイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ）らが出席した。レニー氏はチームを指揮する際の信念として、これまで「特に大事にしているのは人や街とのコネクション。自分たちが誰のために、何のためにプレーするかを知らないといけない」と語