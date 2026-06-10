◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）９日＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔サッカーのＷ杯北中米大会は１１日（日本時間１２日未明）に開幕する。ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルで調整中の日本代表は９日、全体練習はオフ。その中で左脚の違和感で別メニュー調整が続いていた主将のＭＦ遠藤航