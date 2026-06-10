アイドルグループのライブチケットを販売すると偽って、南国市の20代の女性から現金をだまし取ったとして警察は6月10日、埼玉県の24歳の女を逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは埼玉県加須市久下の臨床工学技士虻川芹奈容疑者（24）です。警察によりますと、虻川容疑者は今年1月16日にSNS上で男性アイドルグループ「Snow Man」のライブのデジタルチケット2枚を販売すると投稿し、それに応募した南国市の20代女性