江西省萍郷市の昭萍書局緑茵広場分館で読書を楽しむ市民。（資料写真、南昌＝新華社配信）【新華社南昌6月10日】中国江西省南昌市の地下鉄3号線青山路口駅は、早朝から多くの人が行き交っているが、ざわざわとした構内の一角に、ひときわ静けさに包まれた場所がある。孺子書房地下鉄分館は市内で初めて地下鉄駅に設けられた都市型図書館で、面積180平方メートル、蔵書2千冊、閲覧席62席を備え、通勤客や学生、旅行者が隙間時間を