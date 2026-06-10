５日、河北省滄州市を流れる京杭大運河。（合成写真、ドローンから、滄州＝新華社記者／周義）【新華社滄州6月10日】中国河北省滄州市は京杭大運河（北京−浙江省杭州）沿いの重要都市で、大運河が市内8地区を216キロにわたって流れている。滄州市はここ数年、運河の保護と継承、活用を包括的に実施。「大運河文化ベルト」の構築を着実に進め、生態系修復や文化遺産保護に注力し、観光産業の発展を促進している。５日、河北省