FREAK’S STOREとレザークラフトアーティストAyakawasakiによる初のスペシャルコラボレーションが実現♡Ayakawasakiらしい柔らかなムードを落とし込んだ水着3型をはじめ、カップ付きキャミソールやパイル素材のアパレル、バッグなど全11型がラインアップ。夏のレジャーや旅行、デイリーコーデまで活躍するアイテムが揃い、この夏のおしゃれ気分を盛り上げてくれます。 主