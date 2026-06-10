俳優の栗山千明の公式サイトが10日、更新され、栗山の名前や写真を無断で使用するSNSのなりすましアカウントを複数確認しているとして、注意を呼び掛けた。【写真あり】かわいい！栗山千明の“恋人”との観覧車デートショットサイトでは「昨今、栗山千明の名称や写真を無断で使用する、SNSのなりすましアカウントを複数確認しております」と報告。「これらのアカウントは、栗山千明とは一切関係ございません」と伝えた。続け