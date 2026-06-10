きのう住宅の敷地で、クマ1頭が捕獲された宇都宮市ですが、市は別のクマが出没する可能性も否定できないとしていて、きょうも警戒を続けています。記者「きのう、クマが捕獲された現場周辺では市の職員による見回りが行われています」きのう、この周辺では…渡部峻キャスター「今、クマがいました！柵を登っています！いまクマが柵を登って逆側に行きました！」クマが出没！「登っている登っている。めっちゃでかい」複数の住民が