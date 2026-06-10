◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天―巨人（10日、楽天モバイルパーク)巨人の戸郷翔征投手の好投に内海哲也コーチも大満足です。初回から見逃し三振を奪うなど毎イニング三振を記録する戸郷投手。5回には三者連続三振をマーク。5イニングを終えて10奪三振と、楽天打線を圧倒。6回も先頭にヒットを許すも2つの空振り三振でここも無失点に抑えました。6回を終えて12奪三振、無失点をマークしています。戸郷投手の好投に内海コーチは「言う