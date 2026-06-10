◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第3代表決定トーナメント3回戦東海理化7―3ヤマハ（2026年6月10日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）2年ぶりの都市対抗出場を狙う東海理化が第3代表決定戦へ進出した。先発した池田大将投手（30）が9回を7安打3失点で完投。昨年の日本選手権で優勝したヤマハを下した。「本当にチームに助けられたと思います。野手の方に助けてもらった分、恩返しではないですが、流れを渡さな