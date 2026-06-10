衆院議長や自民党総裁、外相などを歴任した河野洋平（こうの・ようへい）氏が８日に死去したことがわかった。８９歳だった。関係者が１０日、明らかにした。河野氏は河野一郎・元農相の次男で、早大卒業後、１９６７年衆院選で初当選し、連続１４回当選を果たした。７６年、ロッキード事件などを巡り、自民党の「金権腐敗体質」を批判して離党し、結成した新自由クラブで代表を務めた。８３年に自民と連立政権を樹立し、８５年