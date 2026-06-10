“神の取次者”を名乗る男を中心に、2つの家族あわせて7人が逮捕される異例の監禁事件が明らかになった。被害者の家族までもが関与したとされる複雑な構図の背景には、容疑者への強い信頼と依存関係があったとみられる。一体、何がこの事件を引き起こしたのか――。“神の取次者”に被害者家族まで異例の「7人逮捕」警察署内を歩くのは自らを“神の取次者”と名乗る男、神奈川・横浜市の会社員・村上有容疑者（46）。兄夫婦の順容