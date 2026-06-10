大相撲・音羽山部屋の公式Ｘが１０日に更新。３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、現地に滞在している大関霧島のオフショットが公開された。霧島は紋付き袴姿でパリを散策。エッフェル塔をバックに撮影した写真を添え、「パリは今日は曇り空です」と様子が伝えられた。同部屋の光星竜との２ショットも掲載。コメント欄では「さぞや人目を引くでしょうね」「エッフェル塔が