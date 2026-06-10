県は10日、県内のツキノワグマの推定生息数について、中央値で8000頭を超えるとの調査結果を明らかにしました。これは過去最多で専門家は街の中心部ヘの出没について「可能性は否定できない」と警鐘を鳴らしています。県内ではことしもクマの出没が相次いでいます。＜鈴木康之 副知事＞「昨年度クマの出没が過去最多を大きく更新するとともに4月以降の出没も依然として最多のペースの記録を推移している」県は10日、対策本部