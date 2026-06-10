スバル新型「ステーションワゴンSUV」受注好調！スバルは2026年4月9日、新型のミドルサイズSUV「トレイルシーカー」（日本仕様車）を発表しました。このクルマは、同社が展開するグローバルバッテリーEV（BEV／電気自動車）のラインナップにおいて、「ソルテラ」に続く第2弾となるモデルです。最大の特徴は、ステーションワゴンとSUVを融合させた独特のパッケージングにあります。ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1