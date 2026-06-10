中国ドラマ『君が好き～仮想現実に隠された秘密～』全24話が、アジアエンタメ系YouTubeチャンネル「WE LOVE K」にて無料公開された。 参考：ジャオ・イーチン主演『君が好き～仮想現実に隠された秘密～』、YouTubeで第1話が無料配信 本作は、中国最大級の動画配信サイト「芒果TV」で独占配信され、配信初日に1.9億回アクセスを記録した青春ミステリー×ラブストーリー。本