きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第11話すべて負け惜しみに聞こえる【編集部コメント】ん……？文化部の何がいけないのでしょうか。「身体を動かして青春しないと！」という価値観は別に間違ってはいないと思いま