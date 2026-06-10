みなさんのお子さんは勉強は好きですか？きっと多くのママたちは口を揃えて「NO」と答えるのかもしれません。しかし好き・キライというものは単純なものではなく、多数が「NO」を突きつけるものでも「YES」と答える人もいるのです。今回はそのようなお悩みです。『子どもが小1のとき、近所の中学受験を目指す子どもたちの塾へ体験入学させたら好んで通うようになりました。この塾が大好きでこの塾の先生が好きでこの塾での勉強が