子どもの育成や子育てなどを支援する、県の「こども・若者応援団」の表彰式が行われ、19の個人と団体が受賞しました。 県こども・若者応援団は、子どもや子育てに関わる活動で功績があった個人や団体を表彰するもので、今年で10回目です。 知事賞には、PTAや子ども会などと連携して子どもたちの健全育成活動を行っている「諫早レクリエーション研究会」。 そして少年補導委員として非行防止活動などに取り